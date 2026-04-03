Μυαλό για πάντα νέο με αυτή τη δίαιτα – Καθυστερεί τη γήρανση του νου έως και 2,5 χρόνια
Νέα μελέτη δείχνει ότι η συγκεκριμένη διατροφή συνδέεται με βραδύτερες δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο και πιθανή καθυστέρηση της γνωστικής φθοράς
Η στενή προσήλωση στη δίαιτα MIND φαίνεται να συνδέεται με πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα μελέτη που καταγράφει βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας και μικρότερη διόγκωση των εγκεφαλικών κοιλιών σε άτομα που την ακολουθούν συστηματικά.
Όπως αναφέρουν η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, και η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η δίαιτα MIND αποτελεί ένα διατροφικό μοντέλο που προκύπτει από τον συνδυασμό της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας DASH, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εγκεφαλικής υγείας μέσω της επιλογής τροφίμων που έχουν συσχετιστεί με προστατευτική δράση έναντι των νευροεκφυλιστικών αλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα