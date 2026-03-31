Με πάνω από 2.000 ευρώ επιπλέον το μήνα «ζητούνται» γιατροί για τα νησιά του Αιγαίου – Αναλυτικά τα κίνητρα
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια προσκαλεί γιατρούς στα νησιά, προωθώντας ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, με στόχο την κάλυψη ελλείψεων στο σύστημα υγείας
Η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά έρχεται στο επίκεντρο όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που έχει στην αρμοδιότητά της τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία των νησιών, προχωρά σε ανοιχτή πρόσκληση προς ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Στόχος της δράσης είναι η άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων σε νησιωτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν χρόνιες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα. Καταρχάς, δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς από όλη τη χώρα να μετακινηθούν προσωρινά σε νησιωτικές δομές υγείας. Τα κίνητρα που συνοδεύουν τη μετακίνηση κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά, καθώς περιλαμβάνουν πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ, πλήρη κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, καθώς και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας. Η παρέμβαση αυτή αφορά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία στα εξής νησιά: Τήνο, Καρλόβασι, Μύκονο, Ίο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, Άνδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηράκλεια, Φούρνους και Σπέτσες.
