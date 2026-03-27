Ελληνική πνοή για την παγκόσμια υγεία – Η φαρμακευτική εταιρία που το διασφαλίζει
Με παρουσία σε 96 χώρες και ισχυρό αποτύπωμα σε απαιτητικές αγορές, η DEMO στηρίζει συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο με ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών προϊόντων
Ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια αγορά φαρμάκου έχει κατακτήσει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO. Με εξαγωγική δραστηριότητα σε 96 χώρες – και προϊόντα ιδίας μάρκας σε 86 από αυτές – έχει οικοδομήσει μια σταθερή διεθνή παρουσία σε πέντε ηπείρους (από την Ευρώπη και την Ασία έως την Αφρική, τη Νότια Αμερική και την Ωκεανία), συνδέοντας το όνομά της με την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια.
Με εμπειρία άνω των έξι δεκαετιών, η DEMO αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει φαρμακευτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας ανάγκες νοσοκομειακής φροντίδας, εξειδικευμένων θεραπειών και ιατροτεχνολογικής υποστήριξης. Η εξωστρέφεια δεν αποτελεί απλώς έναν άξονα ανάπτυξης, αλλά μέρος της ίδιας της ταυτότητάς της: μια σταθερή προσπάθεια να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτικά φάρμακα.
Ελληνική παραγωγή με διεθνές αποτύπωμα
Η παραγωγική της βάση στο Κρυονέρι Αττικής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της πορείας. Το εργοστάσιο ενέσιμων φαρμάκων της εταιρίας είναι το μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε κομβική θέση στον χάρτη της φαρμακευτικής παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο ότι η DEMO αποτελεί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια κορυφαίο προμηθευτή των δημόσιων νοσοκομείων στη χώρα μας, ενώ το 80% της παραγωγής της κατευθύνεται στο εξωτερικό.
