Ενυδάτωση, το πρώτο βήμα προς την ισορροπία και την ευεξία

Η ευεξία δεν είναι «μόδα», ούτε τάση που αλλάζει. Είναι μία βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: να νιώθουμε καλά, μέσα του και γύρω μας. Δεν ταυτίζεται με λίστες κανόνων ή περιορισμών, αλλά με προσωπικές επιλογές που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στα όρια μας και στους ρυθμούς μας.Βέβαιο όμως είναι ότι η πορεία προς την ισορροπία και την ευεξία ξεκινά από τη φροντίδα σώματος και νου. Και το πρώτο και θεμελιώδες βήμα σε αυτή την πορεία είναι η ενυδάτωση! Το νερό συμμετέχει σε κάθε λειτουργία του οργανισμού: πάνω από το μισό μας βάρος του σώματος μας αποτελείται από νερό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του αίματος, των μυών και του εγκεφάλου. Μετά τον αέρα, είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την επιβίωση μας.Η ενυδάτωση είναι μια απλή, αλλά ουσιαστική πράξη φροντίδας με σημαντικά οφέλη. Το νερό βοηθά το σώμα να λειτουργεί ομαλά και να διατηρεί τη φυσική του ισορροπία. Υποστηρίζει επίσης την εξάλειψη του καθημερινού στρες- έρευνες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη νερού ενισχύει την ανθεκτικότητα του οργανισμού, μαζί με τον ποιοτικό ύπνο, τη σωστή διατροφή, την άσκηση και τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις.