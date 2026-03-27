Κυριάκος Σουλιώτης: Οι Έλληνες υποτιμούν τους κινδύνους υγείας – 3 στους 10 αγνοούν τι σημαίνει συμμόρφωση στη θεραπεία
Με το οικονομικό αποτύπωμα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα να υπολογίζεται στα 4 δισ., ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας εξήγησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr τη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων, αλλά και τον βαρύνοντα ρόλο γιατρών και φαρμακοποιών στην ενίσχυση της κουλτούρας προσήλωσης στη θεραπεία
Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι έως και το 50% των ασθενών με υπέρταση δεν ακολουθούν σωστά τη φαρμακευτική τους αγωγή, ενώ ανάλογα είναι τα ποσοστά και στις περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας και καρδιακής ανεπάρκειας. Αναφερόμενος στο οικονομικό αποτύπωμα αυτής της συμπεριφοράς, στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou με θέμα: «Καρδιαγγειακά Νοσήματα: Από τη γνώση στην πρόληψη – Ο ρόλος της προσήλωσης στη θεραπεία», ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών και Συμπεριφορών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σχολίασε αρχικά: «Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σ’ ένα ποσό που ξεπερνά και το ΑΕΠ της Ελλάδας, δηλαδή περίπου στα 285 δισ. ευρώ. Είναι σαφές, επομένως, ότι έχουμε να διαχειριστούμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό».
Ο ίδιος ανέλυσε, στη συνέχεια, πώς κατανέμεται αυτός ο προϋπολογισμός: «Απ’ αυτά τα χρήματα, το ήμισυ περίπου είναι ιατρικό κόστος. Το υπόλοιπο είναι μη ιατρικά κόστη, όπως κόστος κοινωνικής φροντίδας, απώλεια παραγωγικότητας -γιατί ο θάνατος και η βαριά νόσηση κοστίζουν- οπότε έχουμε να κάνουμε μ’ έναν πάρα πολύ σοβαρό παράγοντα, που πιέζει τους προϋπολογισμούς της υγείας αυξητικά».
