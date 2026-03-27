Γιατί η υπέρταση «χτυπά» όλο και περισσότερες νέες γυναίκες – Τετραπλασιάστηκαν οι θάνατοι σε 15 χρόνια
Ο «σιωπηλός δολοφόνος» φαίνεται να κοστίζει όλο και περισσότερο τη ζωή νέων ενηλίκων -ιδίως γυναικών- με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία
Δραματική αύξηση θανάτων νέων γυναικών από καρδιακές παθήσεις που οφείλονται σε υψηλή αρτηριακή πίεση καταγράφει νέα μελέτη, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για βελτιωμένες στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.
Υπέρταση διαγιγνώσκεται όταν η πίεση του αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών παραμένει σταθερά αυξημένη. Χαρακτηρίζεται συχνά «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς, ελλείψει εμφανών συμπτωμάτων, δε διαγιγνώσκεται. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε υπερτασική καρδιακή νόσο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας, ακόμη και άνοιας.
Αν υπάρξουν προειδοποιητικά σημάδια, αυτά συνήθως περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, θολή όραση, πόνο στο στήθος και ρινορραγίες. Η διάγνωση γίνεται συνήθως μέσω μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο τιμές: Τη συστολική (πίεση κατά τη διάρκεια της καρδιακής συστολής) και τη διαστολική (πίεση μεταξύ των καρδιακών παλμών).
