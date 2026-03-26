Γρίπη των πτηνών: Στην Ιταλία το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη
Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα λοίμωξης από γρίπη των πτηνών τύπου A(H9N2) στην ΕΕ/ΕΟΧ καταγράφηκε στην περιφέρεια της Λομβαρδίας στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ECDC.
Ο ασθενής είχε επιστρέψει από ταξίδι σε χώρα εκτός Ευρώπης, όπου ο συγκεκριμένος ιός έχει εντοπιστεί στο παρελθόν σε πτηνά. Όπως αναφέρεται, πάσχει από υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύεται σε απομόνωση, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα.
