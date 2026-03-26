«Γεμάτο» φυτοφάρμακα το 70% των εδαφών της Ευρώπης – Πού εντοπίζονται
Ανάλυση σε 373 δείγματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας - δείχνει ότι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων δεν εντοπίζονται μόνο σε χωράφια, αλλά και σε λιβάδια και δάση
Τα φυτοφάρμακα δεν μένουν μόνο στην επιφάνεια των καλλιεργειών. Διεισδύουν στο έδαφος, παραμένουν εκεί και, όπως δείχνει νέα μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη στο Nature, επηρεάζουν ουσιαστικά τη ζωή κάτω από τα πόδια μας. Συγκεκριμένα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων ανιχνεύθηκαν στο 70% των εδαφών που εξετάστηκαν σε 26 ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας-, ενώ στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της βιοποικιλότητας της γης.
Οι ερευνητές (εκ των οποίων ο Δρ. Πάνος Πανάγος, κύριος ερευνητής του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – JRC), με επικεφαλής τον Marcel van der Heijden, καθηγητή στο Τμήμα Φυτικής και Μικροβιακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH), ανέλυσαν 373 δείγματα από αγροτικές εκτάσεις, λιβάδια και δάση και εξέτασαν τις επιπτώσεις 63 διαφορετικών φυτοφαρμάκων στα παράσιτα, καθώς και σε βασικά γονιδιακά μονοπάτια που σχετίζονται με τους κύκλους του άνθρακα, του αζώτου και του φωσφόρου.
Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στους οργανισμούς-στόχους, αλλά αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα ωφέλιμων μορφών ζωής της γης.
