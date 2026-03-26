Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα «χτυπούν» και τη γονιμότητα – Τι δείχνει νέα μελέτη
Πόσο επηρεάζει η διατροφή την γονιμότητα των γυναικών; Νεότερη μελέτη υποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων
Ανάμεσα σε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις των υπερ-επεξεργασμένων στην υγεία, πρόσφατη μελέτη συμπεραίνει κι ένα πεδίο που ήδη βάλλεται από παντού: τη γυναικεία γονιμότητα. Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nutrition and Health, οι γυναίκες που καταναλώνουν λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα φαίνεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες σύλληψης.
Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερες από 2.500 γυναίκες που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES), η οποία συνδυάζει συνεντεύξεις, καταγραφές διατροφής 24 ωρών και εργαστηριακές εξετάσεις, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διατροφή και την υγεία.
Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο βαθμός επεξεργασίας των τροφίμων μπορεί να παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική υγεία, πέρα από τις θερμίδες ή το σωματικό βάρος. «Τα περισσότερα από όσα ακούμε για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα επικεντρώνονται στις θερμίδες και την παχυσαρκία. Ωστόσο, τα ευρήματά μας δείχνουν κάτι πιο σύνθετο – φαίνεται να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, που πιθανώς σχετίζεται με διαδικασίες πέρα από τις θερμίδες ή το βάρος, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε χημικές ουσίες που έχουν ήδη προταθεί στη βιβλιογραφία», εξηγεί η Άνθεα Χριστοφόρου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κινησιολογίας και κύρια συγγραφέας της μελέτης.
