Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ελληνικό κράτος παρέχει τα πάντα για να προλάβει κανείς τα καρδιαγγειακά»
Οι εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω» έχουν βοηθήσει εκατομμύρια πολίτες να προλάβουν καρδιαγγειακά νοσήματα, τη στιγμή που ψηφιακά εργαλεία τίθενται στην υπηρεσία ασθενών και γιατρών, τόνισε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou ο υπουργός Υγείας
Τις δράσεις του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους ασθενείς να μένουν προσηλωμένοι στη θεραπεία τους και τους επόμενους στόχους ανέλυσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετέχοντας στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Καρδιαγγειακά Νοσήματα: Από τη γνώση στην πρόληψη – Ο ρόλος της προσήλωσης στη θεραπεία».
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η προστασία από τα καρδιαγγειακά είναι κατά βάση ατομική υπόθεση και το κράτος συνεπικουρεί. «Στην εποχή μας το να ασθενήσει κάποιος από καρδιακά νοσήματα έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την δική του προσωπική αδιαφορία. Γιατί σήμερα αν καπνίζεις θα πάθεις ζημιά. Αν δεν προσέχεις τη διατροφή σου, θα πάθεις ζημιά. Αν δεν κάνεις καθόλου άσκηση, θα πάθεις ζημιά. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο υπουργός σου. Ούτε ο πρωθυπουργός σου. Ο καθένας έχει μια προσωπική ευθύνη», σημείωσε, και πρόσθεσε:
«Ενώ τα ξέρουμε όλα αυτά, είμαστε μια κοινωνία που είμαστε πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία, μέσα στους πρώτους στην παχυσαρκία γενικώς. Ενώ μας αρέσει να λέμε για τη μεσογειακή διατροφή δεν την τηρούμε και τρώμε ό,τι λιπαρό βρεθεί μπροστά μας, γύρους, μπέργκερ κτλ. Στη συμμετοχή μας στη γυμναστική είμαστε οι τελευταίοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ο λαός που διαφημίζει τους αρχαίους και λέμε πόσο περήφανοι είμαστε για το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» αλλά δεν πάμε να κάνουμε λίγο διάδρομο ή περπάτημα ούτε για αστείο. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το κράτος. Αυτά έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Και το πώς έχουμε οικοδομήσει τον τρόπο της ζωής μας. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εάν μας ενδιαφέρει να έχουμε υγεία, είναι να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας».
