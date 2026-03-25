1 στους 5 Έλληνες δεν αναζητά θεραπεία λόγω κόστους – «Πολυτέλεια» η οδοντιατρική φροντίδα
1 στους 5 Έλληνες δεν αναζητά θεραπεία λόγω κόστους – «Πολυτέλεια» η οδοντιατρική φροντίδα
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, με το οικονομικό βάρος να δημιουργεί έντονο χάσμα μεταξύ των πολιτών
Προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που προκύπτει από τα πρόσφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την υγειονομική κάλυψη των πολιτών για το 2025. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, περίπου 1 στους 5 Έλληνες δε λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.
Ανάμεσα στα διάφορα αίτια που συνθέτουν αυτή τη συνθήκη κυριαρχούν οι οικονομικές δυσκολίες, οι μεγάλες λίστες αναμονής και τα εμπόδια πρόσβασης, όπως η απόσταση από δομές υγείας.
Ανάμεσα στα διάφορα αίτια που συνθέτουν αυτή τη συνθήκη κυριαρχούν οι οικονομικές δυσκολίες, οι μεγάλες λίστες αναμονής και τα εμπόδια πρόσβασης, όπως η απόσταση από δομές υγείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
