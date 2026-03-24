Χρόνια νεφρική νόσος: Η «σιωπηλή» πάθηση που αφορά 1 στους 10 ανθρώπους
Χρόνια νεφρική νόσος: Η «σιωπηλή» πάθηση που αφορά 1 στους 10 ανθρώπους
Από τους παράγοντες κινδύνου και τα ύποπτα συμπτώματα μέχρι τη σημασία της πρόληψης, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης, εξηγεί ο κ. Χρήστος Ιατρού, Νεφρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Διάγνωσης Θεραπείας & Έρευνας Νεφρικών Νοσημάτων ΥΓΕΙΑ
Οι νεφροί είναι δυο σχετικά μικρά όργανα, αλλά με σημαντικό ρόλο στην υγεία του οργανισμού και αυτό γιατί:
1. παράγουν τα ούρα και μέσω αυτών απομακρύνουν τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού των τροφών,
2. ρυθμίζουν την ηλεκτρολυτική ισορροπία του οργανισμού, δηλαδή το νάτριο, κάλιο και ασβέστιο,
3. ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού (δηλαδή το PH του αίματος- είναι η παράμετρος που καθορίζει την οξύτητα και την αλκαλικότητα του αίματος και έχει μεγάλη σημασία για τις βιολογικές διεργασίες και την επιβίωση του οργανισμού)
4. βοηθούν στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και
5. παράγουν την ερυθροπoιητίνη και μεταβολίζουν την βιταμίνη D, μέσω των οποίων βοηθούν στην διατήρηση του αιματοκρίτη και στην υγεία των οστών.
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, εκτιμάται ότι ένας στους δέκα ανθρώπους στον γενικό πληθυσμό παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή χρόνιας νεφρικής νόσου, ήπιας ή σοβαρής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
1. παράγουν τα ούρα και μέσω αυτών απομακρύνουν τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού των τροφών,
2. ρυθμίζουν την ηλεκτρολυτική ισορροπία του οργανισμού, δηλαδή το νάτριο, κάλιο και ασβέστιο,
3. ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού (δηλαδή το PH του αίματος- είναι η παράμετρος που καθορίζει την οξύτητα και την αλκαλικότητα του αίματος και έχει μεγάλη σημασία για τις βιολογικές διεργασίες και την επιβίωση του οργανισμού)
4. βοηθούν στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και
5. παράγουν την ερυθροπoιητίνη και μεταβολίζουν την βιταμίνη D, μέσω των οποίων βοηθούν στην διατήρηση του αιματοκρίτη και στην υγεία των οστών.
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, εκτιμάται ότι ένας στους δέκα ανθρώπους στον γενικό πληθυσμό παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή χρόνιας νεφρικής νόσου, ήπιας ή σοβαρής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα