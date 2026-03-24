Όραση: Μπορεί μια εξέταση ματιών να «δείξει» πρώιμα σημάδια άνοιας; Τι λέει η επιστήμη
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι ο αμφιβληστροειδής αποτελεί μια «μικρογραφία» του κεντρικού νευρικού συστήματος - Επομένως τυχόν αλλαγές στα αγγεία του ματιού μπορούν να συνδεθούν με τη γνωστική λειτουργία
Αν και η ιδέα ότι ένα απλό τεστ ματιών μπορεί να «εντοπίσει» τη νόσο Αλτσχάιμερ ακούγεται υπερβολική, η επιστημονική έρευνα φαίνεται να κάνει σταδιακά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Νέα μελέτη από το City St George’s, University of London δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά των αιμοφόρων αγγείων στο μάτι μπορεί να σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εύκολες και μη επεμβατικές μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου άνοιας.
Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 63.000 ανθρώπους και πάνω από 110.000 απεικονίσεις αμφιβληστροειδούς, στο πλαίσιο της βάσης UK Biobank. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο ανέλυσε το πλάτος και την επιφάνεια των αγγείων, αλλά και το πόσο «στριφογυρίζουν», και συνέκρινε τα στοιχεία αυτά με επιδόσεις σε τεστ μνήμης, αντίδρασης και νοημοσύνης.
