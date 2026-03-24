Λιποπρωτεΐνη(α): Τι σχέση έχει με την «κακή» χοληστερόλη – Πώς απειλεί την καρδιά μας
Η λιποπρωτεΐνη(α) είναι ένας λιγότερο γνωστός, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης, που μπορεί να επηρεάζει ουσιαστικά τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Η λιποπρωτεΐνη(α) [Lp(a)] αποτελεί ένα διακριτό, γενετικά καθοριζόμενο λιποπρωτεϊνικό σωματίδιο, συγγενές δομικά με την κακή χοληστερίνη – τη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL), το οποίο φέρει επιπροσθέτως την απολιποπρωτεΐνη(α) [apo(a)], μία γλυκοπρωτεΐνη με σημαντική δομική ομολογία προς το πλασμινογόνο. Η ιδιαιτερότητα αυτή προσδίδει στην Lp(a) ένα σύνθετο παθοφυσιολογικό προφίλ, με αθηρογόνες, προφλεγμονώδεις και προθρομβωτικές ιδιότητες, καθιστώντας τη έναν αιτιολογικά τεκμηριωμένο και ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.
Τα επίπεδα της Lp(a) καθορίζονται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% από γενετικούς παράγοντες, κυρίως μέσω πολυμορφισμών του γονιδίου LPA, και παραμένουν ουσιαστικά σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Περιβαλλοντικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες, όπως η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και το σωματικό βάρος, έχουν ελάχιστη επίδραση στα επίπεδά της. Η κλινική σημασία της Lp(a) έχει επιβεβαιωθεί τόσο από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες όσο και από γενετικές αναλύσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν αιτιώδη συσχέτιση με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τη στένωση της αορτικής βαλβίδας.
