Σοφία Λόρεν: Στα 91 κάνει καλλισθενική γυμναστική κάθε μέρα
Η Ιταλίδα ηθοποιός είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της για τη σημασία της φυσικής και πνευματικής ισορροπίας
Τη σχέση της με τη γυμναστική και το πρόγραμμα καλλισθενικής που ακολουθούσε είχε περιγράψει η Σοφία Λόρεν σε συνέντευξή της.
Μιλώντας στο Haute Living San Francisco, η διάσημη ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σημασία της πειθαρχίας και της άσκησης στη ζωή της πριν ακόμα κλείσει τα 90 της χρόνια: «Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που έδινε προτεραιότητα στη γυμναστική και σε έναν πειθαρχημένο τρόπο ζωής, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μέχρι και σήμερα, ξυπνάω καθημερινά στις 6:00 το πρωί και ακολουθώ ένα πρόγραμμα καλλισθενικής διάρκειας 45 λεπτών, ώστε να ξεκινώ τη μέρα μου σωστά και με καλή ψυχολογία».
Η καλλισθενική γυμναστική, που βασίζεται στη χρήση του σωματικού βάρους για ενδυνάμωση, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς της.
