SOS για τη μικροβιακή αντοχή στην Ελλάδα – «Δεν έχουμε ισχυρά αντιβιοτικά» προειδοποιούν οι λοιμωξιολόγοι
Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σοβαρή απειλή για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα, με υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών, ελλείψεις φαρμάκων και αυξημένη θνητότητα από ανθεκτικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία
Μια μεγάλη πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία εξακολουθεί να είναι η μικροβιακή αντοχή στη χώρα μας, με τα ελληνικά νοσοκομεία να μην έχουν «όπλα» αντιμετώπισης των ανθεκτικών μικροβίων. Από τη μία φθηνά αντιβιοτικά παρουσιάζουν ελλείψεις καθώς οι εταιρείες δεν έχουν κίνητρο να τα διακινούν, από την άλλη καινοτόμα νέα φάρμακα που μπορούν να είναι αποτελεσματικά έναντι επίμονων λοιμώξεων δεν διατίθενται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ειδικοί της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων σε Συνέντευξη Τύπου με αφορμή το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων που διεξήχθη 19 με 22 Μαρτίου, πέντε καινοτόμα φάρμακα είναι εγκεκριμένα στην Ευρώπη και μπορούν να καταπολεμήσουν νοσοκομειακές λοιμώξεις. Εξ αυτών τα τρία διατίθενται στη χώρα μας αλλά υπό περιορισμούς, όχι ευρέως, και τα δύο δεν έχουν λάβει τιμή και δεν κυκλοφορούν. Μάλιστα, αυτά τα δύο είναι και τα πλέον χρήσιμα για τη «μάχη» που δίνεται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, κ. Νίκος Σύψας ανέφερε ότι μέχρι να έρθουν με έκτακτες εισαγωγές και με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, ο ασθενής έχει φύγει από τη ζωή.
