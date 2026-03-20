Αυτοάνοσα: Νέα ενδοφλέβια θεραπεία μειώνει τα συμπτώματα του λύκου
YGEIAMOU.GR
Αυτοάνοσα νοσήματα Στεροειδή Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ένα ήδη εγκεκριμένο φάρμακο φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, καθώς νέα κλινική δοκιμή δείχνει σημαντική μείωση συμπτωμάτων και διπλασιασμό των ποσοστών ύφεσης μέσα σε έναν χρόνο

Βίκυ Βενιού
Ένα ενδοφλέβιο φάρμακο, που έχει ήδη εγκριθεί για ορισμένες επιπλοκές του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, αποδεικνύεται ικανό να προσφέρει πολλά περισσότερα στους ασθενείς με το αυτοάνοσο νόσημα, σύμφωνα με μια νέα κλινική δοκιμή που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από τα 3/4 των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με ομπινουτουζουμάμπη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα του λύκου μετά από 1 έτος θεραπείας. Το φάρμακο όχι μόνο μείωσε τη συνολική δραστηριότητα της νόσου, αλλά επέκτεινε επίσης το χρονικό διάστημα μεταξύ των εξάρσεων του λύκου, υπερδιπλασιάζοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά ύφεσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

