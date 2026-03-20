Ακραία ζέστη: Εμποδίζει την άσκηση – «Οδηγεί» σε 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους το χρόνο
Ακραία ζέστη: Εμποδίζει την άσκηση – «Οδηγεί» σε 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους το χρόνο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται από έναν «αθόρυβο» κίνδυνο - την αύξηση της σωματικής αδράνειας, που συνεπάγεται πλήθος προβλημάτων υγείας, από τις καρδιαγγειακές παθήσεις έως τον καρκίνο

Ακραία ζέστη: Εμποδίζει την άσκηση – «Οδηγεί» σε 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους το χρόνο
Βίκυ Βενιού
Καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη εξακολουθεί να αυξάνεται, μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να έχει μια απροσδόκητη, αλλά βαθιά επίδραση στην ανθρώπινη υγεία: Κάνει τη σωματική δραστηριότητα πιο δύσκολη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια ερευνητική ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα από 156 χώρες μεταξύ 2000 και 2022 και διαπίστωσε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε παγκόσμια αύξηση της σωματικής αδράνειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, συγκεκριμένα, η τάση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σε έως και 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο έως το 2050.

Βίκυ Βενιού
Best of Network

Δείτε Επίσης