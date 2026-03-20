Το «βραχιολάκι» έκοψε στο μισό την αναμονή στα Επείγοντα – Εφαρμόζεται σε 34 νοσοκομεία
Το ψηφιακό «βραχιολάκι» στα Επείγοντα έχει μειώσει τον χρόνο αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία στις 4,5 ώρες, φέρνοντάς τον κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα
Στο μισό έχει μειώσει την αναμονή το περίφημο «βραχιολάκι» στα Επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Η χώρα μας φαίνεται ότι εναρμονίζεται πλέον με τους χρόνους αναμονής στις εφημερίες των ευρωπαϊκών νοσοκομείων, παρόλο που συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, για παράδειγμα το «Αττικόν», εξακολουθούν λόγω τεράστιας επισκεψιμότητας να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, αρμόδιο για τα δημόσια νοσοκομεία, πριν από ένα χρόνο ο μέσος χρόνος αναμονής στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα – της Αττικής τουλάχιστον – ήταν 9,5 ώρες. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει, όπως η ενίσχυση σε προσωπικό, οι ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης («βραχιολάκι») που καταγράφει σε real time την κίνηση κάθε ασθενούς όσο είναι στα ΤΕΠ κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας, η μέση αναμονή σήμερα είναι περί τις 4,5 ώρες.
