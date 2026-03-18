ECDC για μηνιγγίτιδα στη Βρετανία: Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος στην Ευρώπη
Το ECDC παρακολουθεί την έξαρση που έχει συνδεθεί με 20 κρούσματα και 2 θανάτους στην Αγγλία, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ παραμένει χαμηλός

Πολύ χαμηλό χαρακτηρίζει το ECDC τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ από τη συρροή διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που καταγράφηκε στο Κεντ της Αγγλίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης για όσους ενδέχεται να εκτέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (18 Μαρτίου 2026), η επιδημική έξαρση περιλαμβάνει 20 κρούσματα που έχουν αναφερθεί από τις 13 Μαρτίου, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν ως πιθανό σημείο έκθεσης νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπουρι, για άτομα που βρέθηκαν εκεί μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου. Παράλληλα, έχει αναφερθεί και ένα πιθανώς συνδεόμενο περιστατικό στη Γαλλία.

