Ψάρια για το καλό της όρασης, αλλά καθόλου έτσι όπως φαντάζεστε…
Μπορούν τα λέπια ψαριών να δώσουν λύση στην αποκατάσταση του κερατοειδούς χιτώνα του ματιού; Εργαστηριακά αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά και ενισχύουν την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων λόγω έλλειψης δοτών

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στρέφει το βλέμμα της σε ένα υλικό που μέχρι σήμερα κατέληγε στα απορρίμματα: τα λέπια ψαριών. Όπως αναφέρεται στο Euronews, στόχος της είναι η ανάπτυξη εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση του κερατοειδούς, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για μοσχεύματα παραμένει μεγάλη και η έλλειψη δοτών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για χιλιάδες ασθενείς.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Materials & Design, περιγράφει την ανάπτυξη βιοϋλικών από λέπια διαφορετικών ειδών ψαριών, με τα πιο υποσχόμενα αποτελέσματα να προέρχονται από τον ευρωπαϊκό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι, έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία, το υλικό μπορεί να αποκτήσει ιδιότητες κρίσιμες για χρήση στον κερατοειδή: διαφάνεια, αντοχή και βιοσυμβατότητα.

