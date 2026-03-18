Απεργιακός κλοιός δύο ημερών – Ποιοι απεργούν
Το ΕΣΥ βρίσκεται σε διήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, με γιατρούς και εργαζόμενους να ζητούν αυξήσεις μισθών και ενίσχυση προσωπικού
Το ΕΣΥ εισέρχεται σε διήμερο κινητοποιήσεων, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να πραγματοποιούν 24ωρη απεργία σήμερα, 18 Μαρτίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία να ακολουθούν την επόμενη, 19 Μαρτίου, με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στους μισθούς, λέγοντας ότι το εισόδημά τους έχει υποστεί σημαντική μείωση την τελευταία 15ετία, κυρίως λόγω της κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές από το 2012 έως σήμερα είναι οριακές – από 59 ευρώ για τον επιμελητή Β’ έως 140 ευρώ για τους ειδικευόμενους, ενώ για ανώτερες βαθμίδες καταγράφονται ακόμη και μειώσεις.
