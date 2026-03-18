Ginkgo biloba: Πόσο ωφέλιμο είναι το πιο διάσημο συμπλήρωμα μνήμης;
Εκτενής ανάλυση σε 82 μελέτες με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες φέρνει νέα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του δημοφιλούς φυτικού συμπληρώματος
Μια παγκόσμια ανασκόπηση επιστημονικών μελετών υποδηλώνει ότι το Ginkgo biloba, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φυτικό συμπλήρωμα που διατίθεται στην αγορά για την ενίσχυση της μνήμης, μπορεί να προσφέρει μέτρια βραχυπρόθεσμα οφέλη σε άτομα με άνοια, αλλά καμία σημαντική βελτίωση για τα περισσότερα άλλα γνωστικά προβλήματα.
Η ολοκληρωμένη ανάλυση βρήκε περιορισμένες ενδείξεις ότι το συμπλήρωμα βελτιώνει τα συμπτώματα ατόμων με υποκειμενικά προβλήματα μνήμης, ήπια γνωστική δυσλειτουργία (MCI) ή γνωστικά προβλήματα που σχετίζονται με την πολλαπλή σκλήρυνση. Παράλληλα, όμως, δε φαίνεται να προκαλεί βλάβες στον οργανισμό. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Cochrane Database of Systematic Reviews.
