Αντιβιοτικά: Αφήνουν «ίχνη» στο μικροβίωμα του εντέρου ακόμη και για 8 χρόνια
Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα διαπίστωσαν ότι ακόμη και μία μόνο θεραπεία με ορισμένα αντιβιοτικά αφήνει μακροχρόνια ίχνη στο μικροβίωμα του εντέρου
Οι επιδράσεις των αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου ενδέχεται να διαρκούν πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα. Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, δείχνει ότι ορισμένες κατηγορίες αντιβιοτικών συνδέονται με μεταβολές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου ακόμη και τέσσερα έως οκτώ χρόνια μετά τη λήψη τους.
Τα αντιβιοτικά παραμένουν σωτήρια σε σοβαρές λοιμώξεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα δεδομένα συνδέουν την αυξημένη χρήση τους με υψηλότερο κίνδυνο για ορισμένες παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι γαστρεντερικές λοιμώξεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε αυτή τη σχέση μπορεί να παίζουν ρόλο οι μακροχρόνιες διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου.
