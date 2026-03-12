Μύθος ή αλήθεια η εαρινή κόπωση; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί νιώθουμε πιο κουρασμένοι όταν μπαίνει η άνοιξη
Πολλοί παραπονιούνται αυτή την περίοδο ότι το φως και η θερμοκρασία αυξάνεται, όχι όμως και η ενέργειά τους - Οι ερευνητές εξηγούν τι συμβαίνει με την ανοιξιάτικη κόπωση και δίνουν tips για να αισθανθούμε καλύτερα
Αυτή την εποχή, κυριαρχεί ένα γνωστό παράδοξο: Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και ο χειμώνας δίνει σταδιακά τη θέση του στην άνοιξη, επικρατεί η ιδέα ότι η ενέργεια αυξάνεται και η διάθεση βελτιώνεται. Αντ’ αυτού, όμως, πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι αυτή την περίοδο αισθάνονται ασυνήθιστα κουρασμένοι, νωθροί και με χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Κι ενώ η «ανοιξιάτικη κόπωση» αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί τελικά να μην έχει καμία βιολογική βάση.
Θέλοντας να καλύψει το γνωστικό κενό γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, η δρ. Christine Blume, ερευνήτρια ύπνου στο Κέντρο Χρονοβιολογίας των Ψυχιατρικών Κλινικών του Πανεπιστημίου (UPK) και του Πανεπιστημίου της Βασιλείας, συνεργάστηκε με τον δρ. Albrecht Vorster του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Inselspital της Βέρνης, για να διερευνήσει εάν πράγματι η κόπωση αυξάνεται κατά τους ανοιξιάτικους μήνες. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύονται στο Journal of Sleep Research, αμφισβητούν τις κοινές παραδοχές.
