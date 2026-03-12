Οι πολεμικοί ανταποκριτές κουβαλούν μεγάλο ψυχικό φορτίο – Ποιες ψυχικές νόσοι τους απειλούν
Οι πολεμικοί ανταποκριτές κουβαλούν μεγάλο ψυχικό φορτίο – Ποιες ψυχικές νόσοι τους απειλούν
Στοιχεία από 156 ανταποκριτές σε εμπόλεμες ζώνες φέρνουν στο φως πως το μετατραυματικό στρες, η κατάθλιψη και το άγχος παραμένουν ακόμη και χρόνια μετά τις αποστολές
Οι δημοσιογράφοι που κάλυψαν πολέμους, όπως στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες εμπόλεμες ζώνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, φαίνεται ότι «κουβαλούν» για χρόνια το ψυχικό βάρος της έκθεσής τους στη βία. Συγκεκριμένα, μελέτη καταγράφει αυξημένα ποσοστά μετατραυματικού στρες, κατάθλιψης, αγχωδών και χρήσης αλκοόλ διαταραχών σε επαγγελματίες που εργάστηκαν στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The British Journal of Psychiatry, αφορούσε 156 δημοσιογράφους από πέντε μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (CNN, New York Times, Washington Post, Associated Press και National Public Radio). Οι περισσότεροι ήταν άνδρες (112), με μέση ηλικία τα 57 έτη, ενώ σχεδόν οι μισοί (77) είχαν περάσει πάνω από τρία χρόνια σε εμπόλεμες ζώνες.
