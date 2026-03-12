Οι πολεμικοί ανταποκριτές κουβαλούν μεγάλο ψυχικό φορτίο – Ποιες ψυχικές νόσοι τους απειλούν

Στοιχεία από 156 ανταποκριτές σε εμπόλεμες ζώνες φέρνουν στο φως πως το μετατραυματικό στρες, η κατάθλιψη και το άγχος παραμένουν ακόμη και χρόνια μετά τις αποστολές