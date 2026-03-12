Η αϋπνία ταλαιπωρεί 4 στους 10 ενήλικες – Ο νο1 σύμμαχος για ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο
Η αϋπνία ταλαιπωρεί 4 στους 10 ενήλικες – Ο νο1 σύμμαχος για ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο
Όταν ο ύπνος αργεί να έρθει και αρχίζουμε να στριφογυρίζουμε στο κρεβάτι, υπάρχει λύση που μπορεί να μας χαρίσει την ηρεμία που χρειαζόμαστε και να μας οδηγήσει γρήγορα στην αγκαλιά του Μορφέα - Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, είναι η ιδανική στιγμή να ανακαλύψουμε το Solumag Night®, τον σύμμαχό μας απέναντι στην αϋπνία
Ξαπλώνετε στο κρεβάτι, όμως ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα. Ακόμη κι αν τελικά αποκοιμηθείτε, μπορεί να ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα και να δυσκολευτείτε να ξανακοιμηθείτε για αρκετή ώρα. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι ο ύπνος τους είναι ελαφρύς, διακεκομμένος και όχι αρκετά αναζωογονητικός. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως δεν κοιμούνται επαρκώς, ενώ έως και το 40% των ενηλίκων υποφέρει τακτικά από αϋπνία.
Τα αίτια πίσω από έναν κακής ποιότητας ύπνο είναι πολλά. Οι απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας και το επακόλουθο άγχος συχνά απορυθμίζουν το φυσικό βιολογικό μας ρολόι. Με την πάροδο του χρόνου, η εμφάνιση διάφορων παθήσεων, ο χρόνιος πόνος, η λήψη ορισμένων φαρμάκων, η αύξηση του σωματικού βάρους ή τυχόν αναπνευστικές δυσκολίες διαταράσσουν περαιτέρω τη νυχτερινή ανάπαυση. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μία επιπλέον πρόκληση, την εμμηνόπαυση. Οι ορμονικές διακυμάνσεις σχετίζονται συχνά με διακεκομμένο ύπνο και νυχτερινές αφυπνίσεις.
