Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη – 6 παράγοντες που τον κάνουν καλύτερο

Από την άνεση μέχρι τη θερμοκρασία του δωματίου και τον χαμηλό φωτισμό, η ΙΚΕΑ δίνει λύσεις για καθένα από τους έξι πυλώνες που υποστηρίζουν τον ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο - Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου ας δούμε όλες τις κινήσεις που φέρνουν τέλος στην αϋπνία