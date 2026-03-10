Καρκίνος χοληδόχου κύστης: Τεστ αίματος θα εντοπίζει εγκαίρως τη θανατηφόρο νόσο
Δείκτες στο αίμα «μαρτυρούν» τον σιωπηλό καρκίνο, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης σε έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους
Μία από τις πιο θανατηφόρες κακοήθειες του γαστρεντερικού συστήματος θα μπορεί σύντομα να ανιχνεύεται μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος. Αυτό υποστηρίζουν ερευνητές του Πανεπιστημίου Tezpur στο Assam της Ινδίας και του Illinois Urbana-Champaign των ΗΠΑ, που εντόπισαν στο αίμα διακριτά χημικά χαρακτηριστικά, ικανά να επιτρέψουν την έγκαιρη και λιγότερο επεμβατική διάγνωση της νόσου. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στο Journal of Proteome Research, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάγνωση της νόσου σε πιο πρώιμο στάδιο, χωρίς επεμβατικές διαδικασίες, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης.
Μια θανατηφόρος ασθένεια που εξελίσσεται «σιωπηλά»
Ο καρκίνος της χοληδόχου κύστης δεν είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους, όμως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Συνήθως ανακαλύπτεται αργά, επειδή στα αρχικά στάδια δεν προκαλεί έντονα ή ξεκάθαρα συμπτώματα.
