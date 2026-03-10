Σπέρμα: Ποια είναι η… τύχη του όταν δεν γίνεται εκσπερμάτιση για μεγάλο διάστημα
Σπέρμα: Ποια είναι η… τύχη του όταν δεν γίνεται εκσπερμάτιση για μεγάλο διάστημα
Κι όμως, τα σπερματοζωάρια δεν «μένουν» για πάντα στον οργανισμό - Πώς αποβάλλονται όταν δεν γίνονται εκσπερματίσεις
Μια προσομοίωση επιχειρεί να δείξει τι συμβαίνει στο ανδρικό σώμα όταν το σπέρμα δεν αποβάλλεται μέσω εκσπερμάτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η παραγωγή σπέρματος ξεκινά λίγο μετά την έναρξη της εφηβείας και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του άνδρα. Ωστόσο, τα σπερματοζωάρια δεν παραμένουν για πάντα στο σώμα, σύμφωνα με την προσομοίωση που παρουσιάστηκε στο YouTube από το κανάλι Δρ. Smurf.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η παραγωγή σπέρματος ξεκινά λίγο μετά την έναρξη της εφηβείας και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του άνδρα. Ωστόσο, τα σπερματοζωάρια δεν παραμένουν για πάντα στο σώμα, σύμφωνα με την προσομοίωση που παρουσιάστηκε στο YouTube από το κανάλι Δρ. Smurf.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα