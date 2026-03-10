Σπέρμα: Ποια είναι η… τύχη του όταν δεν γίνεται εκσπερμάτιση για μεγάλο διάστημα
Σπέρμα: Ποια είναι η… τύχη του όταν δεν γίνεται εκσπερμάτιση για μεγάλο διάστημα

Κι όμως, τα σπερματοζωάρια δεν «μένουν» για πάντα στον οργανισμό - Πώς αποβάλλονται όταν δεν γίνονται εκσπερματίσεις

Σπέρμα: Ποια είναι η… τύχη του όταν δεν γίνεται εκσπερμάτιση για μεγάλο διάστημα
Μια προσομοίωση επιχειρεί να δείξει τι συμβαίνει στο ανδρικό σώμα όταν το σπέρμα δεν αποβάλλεται μέσω εκσπερμάτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η παραγωγή σπέρματος ξεκινά λίγο μετά την έναρξη της εφηβείας και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του άνδρα. Ωστόσο, τα σπερματοζωάρια δεν παραμένουν για πάντα στο σώμα, σύμφωνα με την προσομοίωση που παρουσιάστηκε στο YouTube από το κανάλι Δρ. Smurf.

