Ούτε 7 ώρες δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι – Τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους
YGEIAMOU.GR
Εφηβεία Έφηβοι Ξεκούραση Ύπνος

Ούτε 7 ώρες δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι – Τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους

Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς ζήτημα ανεπαρκούς ξεκούρασης - σχετίζεται με ευρύτερους κινδύνους, από μεταβολικές και καρδιαγγειακές παθήσεις έως προβλήματα ψυχικής υγείας

Ούτε 7 ώρες δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι – Τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο επαρκής ύπνος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας για έναν υγιή οργανισμό. Όταν, δε, πρόκειται για έναν υπό ανάπτυξη οργανισμό, η ποιοτική ξεκούραση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας υγείας. Κι όμως, οι σημερινοί έφηβοι δεν κοιμούνται αρκετά, όπως αποτυπώνεται σε νέα αμερικανική μελέτη.

Ειδικότερα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA ανέλυσε τις εθνικές τάσεις ύπνου σε μαθητές γυμνασίου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2007-2023, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν περισσότεροι από 120.000 έφηβοι συμμετέχοντες. Ως «ανεπαρκής ύπνος» ορίστηκε ο ύπνος διάρκειας 7 ή λιγότερων ωρών σε μια τυπική σχολική νύχτα, ενώ «πολύ σύντομος ύπνος» οι 5 ώρες ή λιγότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης