Ούτε 7 ώρες δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι – Τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους
Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς ζήτημα ανεπαρκούς ξεκούρασης - σχετίζεται με ευρύτερους κινδύνους, από μεταβολικές και καρδιαγγειακές παθήσεις έως προβλήματα ψυχικής υγείας
Ο επαρκής ύπνος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας για έναν υγιή οργανισμό. Όταν, δε, πρόκειται για έναν υπό ανάπτυξη οργανισμό, η ποιοτική ξεκούραση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας υγείας. Κι όμως, οι σημερινοί έφηβοι δεν κοιμούνται αρκετά, όπως αποτυπώνεται σε νέα αμερικανική μελέτη.
Ειδικότερα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA ανέλυσε τις εθνικές τάσεις ύπνου σε μαθητές γυμνασίου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2007-2023, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν περισσότεροι από 120.000 έφηβοι συμμετέχοντες. Ως «ανεπαρκής ύπνος» ορίστηκε ο ύπνος διάρκειας 7 ή λιγότερων ωρών σε μια τυπική σχολική νύχτα, ενώ «πολύ σύντομος ύπνος» οι 5 ώρες ή λιγότερο.
