Κάθε γυναίκα πρέπει να περνάει στην εμμηνόπαυση με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σιγουριά
Οι αλλαγές στο σώμα και την υγεία της γυναίκας μετά τα 45, τα συχνότερα συμπτώματα και οι σύγχρονες ιατρικές επιλογές που βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής
*Γράφει η κυρία Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Η γυναίκα περνάει το 1/3 της ζωής της σε εμμηνόπαυση. Η εμμηνόπαυση αποτελεί έναν φυσιολογικό βιολογικό σταθμό στη ζωή κάθε γυναίκας και σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της γυναικείας υγείας, αλλά και σημαντικά ιατρικά ζητήματα που συχνά παραμένουν υποτιμημένα ή περιβάλλονται από ταμπού και σιωπή. Η εμμηνόπαυση δεν αποτελεί νόσο, αλλά μια φυσιολογική μετάβαση, η οποία ωστόσο συνοδεύεται από πολλές σωματικές και ψυχοσυναισθηματικές μεταβολές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των γυναικών.
