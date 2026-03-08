Γυναικεία υγεία και ορμόνες: Η σημασία της ενδοκρινολογικής φροντίδας

Από την εφηβεία έως την εμμηνόπαυση, οι ορμόνες καθορίζουν τη γονιμότητα, τον μεταβολισμό, την οστική και καρδιαγγειακή υγεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες