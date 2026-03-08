Γυναικεία υγεία και ορμόνες: Η σημασία της ενδοκρινολογικής φροντίδας
Γυναικεία υγεία και ορμόνες: Η σημασία της ενδοκρινολογικής φροντίδας
Από την εφηβεία έως την εμμηνόπαυση, οι ορμόνες καθορίζουν τη γονιμότητα, τον μεταβολισμό, την οστική και καρδιαγγειακή υγεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου αποτελεί μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε και τη γυναικεία υγεία. Από την οπτική του ενδοκρινολόγου, η ζωή της γυναίκας χαρακτηρίζεται από διαδοχικές ορμονικές μεταβάσεις που επηρεάζουν όχι μόνο τη γονιμότητα αλλά και τον μεταβολισμό, την οστική υγεία, τη λειτουργία του θυρεοειδούς, το καρδιαγγειακό σύστημα και τη σωματική σύσταση.
Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από αδένες που εκκρίνουν ορμόνες, δηλαδή βιολογικά ενεργά μόρια τα οποία δρουν ως «χημικοί αγγελιοφόροι» μεταξύ διαφορετικών οργάνων. Στη γυναίκα, η ορμονική ισορροπία ρυθμίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο που περιλαμβάνει τον υποθάλαμο, την υπόφυση, τις ωοθήκες, τον θυρεοειδή αδένα, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας αλλά και τον λιπώδη ιστό, ο οποίος σήμερα αναγνωρίζεται ως ενεργό ενδοκρινικό όργανο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από αδένες που εκκρίνουν ορμόνες, δηλαδή βιολογικά ενεργά μόρια τα οποία δρουν ως «χημικοί αγγελιοφόροι» μεταξύ διαφορετικών οργάνων. Στη γυναίκα, η ορμονική ισορροπία ρυθμίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο που περιλαμβάνει τον υποθάλαμο, την υπόφυση, τις ωοθήκες, τον θυρεοειδή αδένα, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας αλλά και τον λιπώδη ιστό, ο οποίος σήμερα αναγνωρίζεται ως ενεργό ενδοκρινικό όργανο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα