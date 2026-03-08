Παράσιτα Anisakidae σε έτοιμα προϊόντα ψαριού στην ελληνική αγορά
Παράσιτα Anisakidae σε έτοιμα προϊόντα ψαριού στην ελληνική αγορά
Σε σχεδόν 3 στα 10 δείγματα ανιχνεύτηκαν προνύμφες με εργαστηριακό έλεγχο – Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο βασικός κίνδυνος αφορά τα ωμά ή τα ανεπαρκώς επεξεργασμένα αλιεύματα
Παράσιτα της οικογένειας Anisakidae ανιχνεύθηκαν σε έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα ψαριού που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, έδειξε επιστημονική εργασία ομάδας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Pathogens εξετάστηκαν 108 δείγματα «έτοιμων» προϊόντων (καπνιστά, παστά και μαριναρισμένα, ολόκληρα ή φιλέτα, σε λάδι ή νερό), που είχαν αγοραστεί από αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη.
Προνύμφες Anisakidae εντοπίστηκαν σε 32 από τα 108 δείγματα (29,62%). Δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι κατά την προετοιμασία των δειγμάτων, αλλά «βγήκαν» στην επιφάνεια μετά από τεχνητή πέψη στο εργαστήριο, κάτι που, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη η επιμόλυνση στον καταναλωτή.
