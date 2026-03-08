Παράσιτα Anisakidae σε έτοιμα προϊόντα ψαριού στην ελληνική αγορά

Σε σχεδόν 3 στα 10 δείγματα ανιχνεύτηκαν προνύμφες με εργαστηριακό έλεγχο – Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο βασικός κίνδυνος αφορά τα ωμά ή τα ανεπαρκώς επεξεργασμένα αλιεύματα