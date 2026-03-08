Τα νέα φάρμακα GLP-1 «πολυφάρμακο» για τις μεταβολικές νόσους – Πώς δρουν στην άνοια
Λίγες θεραπείες έχουν προκαλέσει τόσο έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια όσο τα φάρμακα GLP-1 - Από την απώλεια βάρους έως την προστασία της καρδιάς και των νεφρών, τα δεδομένα δείχνουν ότι θα συντελέσουν σε μια νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης των μεταβολικών νόσων
Τα τελευταία χρόνια, λίγες κατηγορίες φαρμάκων έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο οι θεραπείες που βασίζονται στην ορμόνη GLP-1. Αν και αρχικά αναπτύχθηκαν για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, σήμερα φαίνεται πως έχουν ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση όχι μόνο του διαβήτη, αλλά και της παχυσαρκίας και πολλών σοβαρών επιπλοκών που τη συνοδεύουν. Η εικόνα που προκύπτει από τη σύγχρονη έρευνα είναι εντυπωσιακή: πρόκειται για φάρμακα που δεν περιορίζονται στον έλεγχο του σακχάρου, αλλά επηρεάζουν συνολικά την υγεία του οργανισμού.
Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), αναφέρουν ότι η GLP-1 είναι μία φυσική ορμόνη του εντέρου, η οποία εκκρίνεται μετά το φαγητό και βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίσει καλύτερα το σάκχαρο.
