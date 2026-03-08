Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Burn out Deloitte Γυναίκες Δικαιώματα Δουλειά Εργασία

Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα

Παρά τη βελτίωση στη συμπερίληψη και την ευελιξία, η καθημερινότητα παραμένει απαιτητική, με υψηλό φόρτο εργασίας, ευθύνες φροντίδας και φαινόμενα παρενόχλησης να διαμορφώνουν την εργασιακή εμπειρία

Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα
Βίκυ Βενιού
Οι 8 στις 10 γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν βιώσει burnout στην εργασία, σύμφωνα με την έρευνα «Her Work. Her Voice» που δημοσίευσε η Deloitte Ελλάδος. Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική καταγραφή που υλοποίησε η Deloitte Ελλάδος για την εργασιακή εμπειρία των γυναικών, με 1.200 συμμετοχές.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσο και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που παραμένουν, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη βάση για περαιτέρω συζήτηση και στοχευμένες παρεμβάσεις από οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης