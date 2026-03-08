Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα

Παρά τη βελτίωση στη συμπερίληψη και την ευελιξία, η καθημερινότητα παραμένει απαιτητική, με υψηλό φόρτο εργασίας, ευθύνες φροντίδας και φαινόμενα παρενόχλησης να διαμορφώνουν την εργασιακή εμπειρία