Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα
Με burnout 8 στις 10 εργαζόμενες γυναίκες – Τι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα
Παρά τη βελτίωση στη συμπερίληψη και την ευελιξία, η καθημερινότητα παραμένει απαιτητική, με υψηλό φόρτο εργασίας, ευθύνες φροντίδας και φαινόμενα παρενόχλησης να διαμορφώνουν την εργασιακή εμπειρία
Οι 8 στις 10 γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν βιώσει burnout στην εργασία, σύμφωνα με την έρευνα «Her Work. Her Voice» που δημοσίευσε η Deloitte Ελλάδος. Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική καταγραφή που υλοποίησε η Deloitte Ελλάδος για την εργασιακή εμπειρία των γυναικών, με 1.200 συμμετοχές.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν τόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσο και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που παραμένουν, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη βάση για περαιτέρω συζήτηση και στοχευμένες παρεμβάσεις από οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα αναδεικνύουν τόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσο και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που παραμένουν, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη βάση για περαιτέρω συζήτηση και στοχευμένες παρεμβάσεις από οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα