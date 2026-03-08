Πρωτοπόρες γυναίκες που έγραψαν ιστορία στην Ιατρική
Η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας παρουσιάζει τις γυναίκες που άφησαν το βαθύ αποτύπωμά τους στην Ιατρική Επιστήμη
*Γράφει η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος Ομάδας Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας
Η ιστορία της Ιατρικής είναι γεμάτη από ονόματα που άλλαξαν τον ρου της επιστήμης, όμως για αιώνες τα περισσότερα από αυτά ήταν ανδρικά. Οι γυναίκες, παρότι φρόντιζαν από μικρή ηλικία τους ασθενείς στην οικογένεια, βοηθούσαν στις γέννες και με διάφορους τρόπους μετέφεραν ζωντανή τη γνώση της θεραπευτικής μέσα στις κοινότητες, έμειναν στο περιθώριο της επίσημης επιστήμης. Η πορεία προς την αναγνώριση υπήρξε δύσκολη, γεμάτη κοινωνικούς και θεσμικούς αποκλεισμούς. Κι όμως, από τα τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα, οι πρώτες γυναίκες γιατροί άρχισαν να σπάνε τα στερεότυπα, ανοίγοντας μονοπάτια όχι μόνο για τις ίδιες αλλά και για ολόκληρες γενιές που ακολούθησαν.
