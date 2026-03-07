Κίνητρο 1.500 ευρώ το μήνα από ιδιώτη σε 80 γιατρούς για να πάνε σε 47 μικρά νησιά
Επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα θα λαμβάνουν 80 γιατροί 47 μικρών νησιών για επτά συναπτά χρόνια, κατά τους χειμερινούς μήνες
«Μπόνους» 1.500 ευρώ για 80 γιατρούς σε 47 μικρά ελληνικά νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων, για 7 χρόνια. Η δωρεά μαμούθ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) πρόκειται να δώσει ώθηση στους γιατρούς να στελεχώνουν τη νησιωτική χώρα και να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη των νησιωτών.
Όπως έγραψε αποκλειστικά το ygeiamou.gr και ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις αμοιβές των ειδικευμένων γιατρών προστίθεται ένα νέο οικονομικό κίνητρο, ύψους 1.500 ευρώ, με σκοπό τα μικρά νησιά και συγκεκριμένα αυτά που έχουν λιγότερους από 4.000 κατοίκους να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους γιατρούς που υπηρετούν σε αυτά.
