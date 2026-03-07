Καρκίνος μαστού: Διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι αριστερόχειρες; Ένας καθηγητής απαντά

Νέα επιστημονική ανάλυση εξετάζει τη σχέση μεταξύ κυρίαρχου χεριού, ορμονών και καρκίνου και εξηγεί τι πραγματικά δείχνουν μέχρι σήμερα τα δεδομένα