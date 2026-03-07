Καρκίνος μαστού: Διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι αριστερόχειρες; Ένας καθηγητής απαντά
Νέα επιστημονική ανάλυση εξετάζει τη σχέση μεταξύ κυρίαρχου χεριού, ορμονών και καρκίνου και εξηγεί τι πραγματικά δείχνουν μέχρι σήμερα τα δεδομένα
Περίπου το 10,6% των ανθρώπων παγκοσμίως χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι ως κυρίαρχο. Ενδιαφέρουσες μελέτες, μάλιστα, έχουν αποκαλύψει ότι οι άνδρες είναι ελαφρώς πιο πιθανό να είναι αριστερόχειρες από τις γυναίκες, μια διαφορά που έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να εξετάσουν εάν οι ορμόνες φύλου επηρεάζουν το κυρίαρχο χέρι σε κάθε άνθρωπο.
Οι ερευνητές υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι ορμόνες όπως τα οιστρογόνα, μια βασική γυναικεία ορμόνη, μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο στο αν κάποιος θα γίνει αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας. Οι ίδιες ορμόνες επηρεάζουν, επίσης, τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Τα δεδομένα αυτά έχουν οδηγήσει ορισμένους επιστήμονες στη μελέτη μιας πιθανής σύνδεσης: Αν οι ορμόνες επηρεάζουν τόσο το κυρίαρχο χέρι, όσο και τον κίνδυνο καρκίνου, τότε είναι πιθανό αριστερόχειρες και δεξιόχειρες γυναίκες να αντιμετωπίζουν διαφορετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού;
