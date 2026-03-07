Μάθετε να τρώτε σωστά και μεσογειακά με το «Υγιεινό μου Πιάτο»
Μάθετε να τρώτε σωστά και μεσογειακά με το «Υγιεινό μου Πιάτο»

H κυρία Πολυξένη Κουτκιά – Μυλωνάκη, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Διαιτολογίας ΥΓΕΙΑ παρουσιάζει «Το Υγιεινό μου Πιάτο», ένα πρακτικό εργαλείο ισορροπημένης διατροφής για υγιείς και ασθενείς

Μάθετε να τρώτε σωστά και μεσογειακά με το «Υγιεινό μου Πιάτο»
Το «Υγιεινό μου Πιάτο» αποτελεί ένα απλό μεν αλλά ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης της υγείας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η τροφή μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπευτικό μέσο, ως φάρμακο, με τη Μεσογειακή Διατροφή να παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της υγείας μας.

Το πιάτο αυτό φτιάχτηκε με πολλή αγάπη και επιστημονική γνώση και θέλει να περάσει το μήνυμα της σωστής μεσογειακής διατροφής (βλέπετε το κλαδί ελιάς στο σχεδιασμό του) σε όλες τις ηλικίες, ώστε η ισορροπημένη διατροφή με σωστές ποσότητες και συνδυασμούς τροφών να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Η ιδέα γεννήθηκε ως δώρο για τους ασθενείς και το νοσοκομείο, για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ με κάτι που θα είναι πρωτοποριακό, αλλά και χρήσιμο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται αλλά και για όλους που θέλουν να ακολουθούν ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής για διατήρηση του σωματικού βάρους τους και μακροζωία.

