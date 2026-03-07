ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ – Η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό
YGEIAMOU.GR
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παραίτηση Δημήτρης Χατζηγεωργίου Υπουργείο Υγείας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ – Η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό

Σε ανάρτησή του ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου κάνει απολογισμό της θητείας του, αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ και της Δημόσιας Υγείας

ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ – Η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό
ygeiamou.gr team
Αλλαγές δρομολογούνται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μετά την παραίτηση του ΔΣ με επικεφαλής τον καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Η παραίτηση υποβλήθηκε αρμοδίως στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr δεν αιφνιδίασε ούτε προκάλεσε έκπληξη στην Αριστοτέλους.

Τριβές και δυσλειτουργίες φέρεται να αποτελούσαν ημερήσια διάταξη στη διοίκηση του ΕΟΔΥ τους τελευταίους μήνες, μετά και την τοποθέτηση επιχειρησιακού επικεφαλής στον Οργανισμό, παράλληλα με τα επιστημονικά όργανα του ΔΣ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης