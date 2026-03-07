ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ – Η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό
Σε ανάρτησή του ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου κάνει απολογισμό της θητείας του, αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ και της Δημόσιας Υγείας
Αλλαγές δρομολογούνται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μετά την παραίτηση του ΔΣ με επικεφαλής τον καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.
Η παραίτηση υποβλήθηκε αρμοδίως στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr δεν αιφνιδίασε ούτε προκάλεσε έκπληξη στην Αριστοτέλους.
Τριβές και δυσλειτουργίες φέρεται να αποτελούσαν ημερήσια διάταξη στη διοίκηση του ΕΟΔΥ τους τελευταίους μήνες, μετά και την τοποθέτηση επιχειρησιακού επικεφαλής στον Οργανισμό, παράλληλα με τα επιστημονικά όργανα του ΔΣ.
