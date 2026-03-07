ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ – Η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό

Σε ανάρτησή του ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου κάνει απολογισμό της θητείας του, αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ και της Δημόσιας Υγείας