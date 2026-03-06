Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing
Η νύχτα δεν έχει μόνο φώτα, διασκέδαση και μουσική. Κρύβει και θάνατο, ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μοτίβων και κενών ασφαλείας - Πώς θα μπορούσαν να μειωθούν τα περιστατικά
Οι χώροι νυχτερινής διασκέδασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Τα έντονα φώτα, η χαρούμενη μουσική και τα γέλια των φίλων, ωστόσο, «αμαυρώνονται» περιστασιακά από περιστατικά βίας, κατάχρησης αλκοόλ και χρήσης ναρκωτικών ουσιών – περιστατικών που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαμώνων σε τέτοιους χώρους.
Μια αναδρομική μελέτη 15 ετών, που δημοσιεύθηκε στο Emergency Medicine Journal, επιχείρησε να αποτυπώσει το μέγεθος του προβλήματος. Τα στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκτιμάται ότι περίπου 6 θάνατοι ετησίως συνδέονται με περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μέσα ή λίγο μετά την επίσκεψη σε τέτοιους χώρους.
Τα νυχτερινά κέντρα προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και συγκεντρώνουν σημαντικά έσοδα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο τη δημοτικότητά τους, όσο και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τη νυχτερινή διασκέδαση.
