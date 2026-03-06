Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Βία

Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing

Η νύχτα δεν έχει μόνο φώτα, διασκέδαση και μουσική. Κρύβει και θάνατο, ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μοτίβων και κενών ασφαλείας - Πώς θα μπορούσαν να μειωθούν τα περιστατικά

Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing
Βίκυ Βενιού
Οι χώροι νυχτερινής διασκέδασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Τα έντονα φώτα, η χαρούμενη μουσική και τα γέλια των φίλων, ωστόσο, «αμαυρώνονται» περιστασιακά από περιστατικά βίας, κατάχρησης αλκοόλ και χρήσης ναρκωτικών ουσιών – περιστατικών που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαμώνων σε τέτοιους χώρους.

Μια αναδρομική μελέτη 15 ετών, που δημοσιεύθηκε στο Emergency Medicine Journal, επιχείρησε να αποτυπώσει το μέγεθος του προβλήματος. Τα στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκτιμάται ότι περίπου 6 θάνατοι ετησίως συνδέονται με περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μέσα ή λίγο μετά την επίσκεψη σε τέτοιους χώρους.

Τα νυχτερινά κέντρα προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και συγκεντρώνουν σημαντικά έσοδα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο τη δημοτικότητά τους, όσο και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τη νυχτερινή διασκέδαση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης