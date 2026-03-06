«Με παράτησε στη μέση του πουθενά» – Τι είναι το «αλπικό διαζύγιο» που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Ο όρος περιγράφει την εγκατάλειψη του συντρόφου σε ένα απομονωμένο φυσικό περιβάλλον - Γιατί συμβαίνει και πώς φεύγει κάποιος με ασφάλεια, όταν η ένταση «σκάει» στη φύση
Μοιάζει με όρο βγαλμένο από κάποια ταινία ή σειρά με φόντο χιονισμένες πίστες του σκι. Στο TikTok όμως, το «αλπικό διαζύγιο» έχει αποκτήσει ένα πολύ πιο σκοτεινό περιεχόμενο. Περιγράφει την εγκατάλειψη ενός συντρόφου σε πεζοπορία ή σε απομακρυσμένο φυσικό περιβάλλον, συχνά σε στιγμή έντασης, με αποτέλεσμα ο άλλος να μένει μόνος και εκτεθειμένος.
Η συζήτηση ήρθε στο προσκήνιο μετά από βίντεο της χρήστριας @EverAfterIya, όπου εμφανίζεται να περπατά σε ένα βραχώδες μονοπάτι κλαίγοντας, με λεζάντα που υπονοεί ότι ο σύντροφός της την άφησε πίσω επίτηδες. Το κλιπ γνώρισε τεράστια απήχηση και έδωσε αφορμή σε δεκάδες χρήστες να μοιραστούν αντίστοιχες εμπειρίες, μετατρέποντας τον όρο σε «ετικέτα» για μια συμπεριφορά που, πέρα από προσβλητική, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνη.
Από ένα διήγημα του 1893, σε σύγχρονη διαδικτυακή «ταμπέλα»
Ο όρος φαίνεται να έχει λογοτεχνική ρίζα και να εντοπίζεται στο διήγημα «An Alpine Divorce» (1893) του Robert Barr, όπου η εγκατάλειψη στο αλπικό τοπίο συνδέεται με σκοτεινή πρόθεση, αναφέρει ο Bruce Y. Lee στο Psychology Today.
