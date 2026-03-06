«Με παράτησε στη μέση του πουθενά» – Τι είναι το «αλπικό διαζύγιο» που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ο όρος περιγράφει την εγκατάλειψη του συντρόφου σε ένα απομονωμένο φυσικό περιβάλλον - Γιατί συμβαίνει και πώς φεύγει κάποιος με ασφάλεια, όταν η ένταση «σκάει» στη φύση