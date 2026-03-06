Κατάθλιψη και άγχος απογειώθηκαν μετά την πανδημία – Αποκαλυπτική ανάλυση σε 80.000 ενήλικες
Μπορεί ο εγκλεισμός και τα ακραία περιοριστικά μέτρα να μοιάζουν πια με κακό όνειρο, σημάδεψαν όμως την ψυχή μας με τρόπο που δεν «σβήνει», σύμφωνα με νέα μελέτη - Η γενιά «σάντουιτς» στο επίκεντρο της κρίσης
Μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε σχεδόν 80.000 ενήλικες στη Γερμανία αποκαλύπτει μια ανησυχητική πραγματικότητα: Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων παρουσίασε αύξηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκαλύπτοντας το σοβαρό αποτύπωμα της COVID-19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού.
Τα ευρήματα προέρχονται από τη Γερμανική Εθνική Κοόρτη (NAKO), ένα συνεχιζόμενο εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολουθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις υγείας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν εξαφανίστηκαν με την άρση των περιορισμών. Αντίθετα, τα σημάδια ψυχικής πίεσης εντάθηκαν μέχρι το 2022, υποδηλώνοντας μακροχρόνιες συνέπειες, που ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και τα επόμενα χρόνια.
Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία επεκτάθηκαν πέρα από την αρχική κρίση
