Κατάθλιψη και άγχος απογειώθηκαν μετά την πανδημία – Αποκαλυπτική ανάλυση σε 80.000 ενήλικες

Μπορεί ο εγκλεισμός και τα ακραία περιοριστικά μέτρα να μοιάζουν πια με κακό όνειρο, σημάδεψαν όμως την ψυχή μας με τρόπο που δεν «σβήνει», σύμφωνα με νέα μελέτη - Η γενιά «σάντουιτς» στο επίκεντρο της κρίσης