Κατάθλιψη και άγχος απογειώθηκαν μετά την πανδημία – Αποκαλυπτική ανάλυση σε 80.000 ενήλικες
YGEIAMOU.GR
Κατάθλιψη Πανδημία

Κατάθλιψη και άγχος απογειώθηκαν μετά την πανδημία – Αποκαλυπτική ανάλυση σε 80.000 ενήλικες

Μπορεί ο εγκλεισμός και τα ακραία περιοριστικά μέτρα να μοιάζουν πια με κακό όνειρο, σημάδεψαν όμως την ψυχή μας με τρόπο που δεν «σβήνει», σύμφωνα με νέα μελέτη - Η γενιά «σάντουιτς» στο επίκεντρο της κρίσης

Κατάθλιψη και άγχος απογειώθηκαν μετά την πανδημία – Αποκαλυπτική ανάλυση σε 80.000 ενήλικες
Βίκυ Βενιού
Μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε σχεδόν 80.000 ενήλικες στη Γερμανία αποκαλύπτει μια ανησυχητική πραγματικότητα: Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων παρουσίασε αύξηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκαλύπτοντας το σοβαρό αποτύπωμα της COVID-19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Τα ευρήματα προέρχονται από τη Γερμανική Εθνική Κοόρτη (NAKO), ένα συνεχιζόμενο εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολουθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις υγείας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν εξαφανίστηκαν με την άρση των περιορισμών. Αντίθετα, τα σημάδια ψυχικής πίεσης εντάθηκαν μέχρι το 2022, υποδηλώνοντας μακροχρόνιες συνέπειες, που ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και τα επόμενα χρόνια.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία επεκτάθηκαν πέρα από την αρχική κρίση

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης