Μύτη: Σύγχρονες λύσεις που απελευθερώνουν την αναπνοή – «Διώχνουν» ροχαλητό, κόπωση και μειωμένη αντοχή
Η δυσκολία στη ρινική αναπνοή συνδέεται με συμφόρηση, ροχαλητό, κόπωση και μειωμένη αντοχή. Ο κ. Αθανάσιος Τζιγκιτζέλας, Ωτορινολαρυγγολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ, παρουσιάζει τις εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται για ασφαλή αποκατάσταση και ταχεία επιστροφή στην καθημερινότητα
Η αναπνοή είναι θεμέλιο της υγείας και της φυσικής απόδοσης. Όταν η ρινική ροή περιορίζεται λόγω σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, υπερτροφικών ρινικών κογχών ή προβλημάτων στους παραρρίνιους κόλπους, η φυσιολογική αναπνοή διαταράσσεται. Αυτό προκαλεί ρινική συμφόρηση, ροχαλητό, διαταραχές ύπνου, μειωμένη αντοχή κατά την άσκηση και γενική κόπωση.
Στο Mediforma Nasal Breathing Center, εφαρμόζουμε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων ενδοσκοπικών επεμβάσεων με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και navigation, που αποκαθιστούν τη φυσιολογική ρινική αναπνοή με γρήγορη αποκατάσταση, ελάχιστη ταλαιπωρία,χωρίς πόνο και χωρίς ρινικά ταμπόν.
1. Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρίνιων κόλπων με Navigation
Οι επεμβάσεις στους παραρρίνιους κόλπους απαιτούν υψηλή ακρίβεια. Η ενδοσκοπική χειρουργική με κάμερες υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει λεπτομέρειες με εξαιρετική ευκρίνεια σε πραγματικό χρόνο με αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερο τραυματικός.
