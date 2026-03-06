Καρκίνος παχέος εντέρου: Εντοπίστηκε ιός που σχετίζεται με τη νόσο – Ελπίδες για πρώιμη διάγνωση

Οι ασθενείς με τη νόσο είχαν περίπου διπλάσια πιθανότητα να φέρουν συγκεκριμένους βακτηριοφάγους στο έντερο, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα