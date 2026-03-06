Καρκίνος παχέος εντέρου: Εντοπίστηκε ιός που σχετίζεται με τη νόσο – Ελπίδες για πρώιμη διάγνωση
Καρκίνος παχέος εντέρου: Εντοπίστηκε ιός που σχετίζεται με τη νόσο – Ελπίδες για πρώιμη διάγνωση
Οι ασθενείς με τη νόσο είχαν περίπου διπλάσια πιθανότητα να φέρουν συγκεκριμένους βακτηριοφάγους στο έντερο, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα
Ο καρκίνος παχέος εντέρου μπορεί να συνδέεται όχι μόνο με βακτήρια του εντέρου, αλλά και με τους ιούς που τα μολύνουν, σύμφωνα με νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας.
Οι ερευνητές, όπως αναφέρουν στο Communications Medicine, εντόπισαν για πρώτη φορά συγκεκριμένους βακτηριοφάγους (ιούς που μολύνουν βακτήρια) σε στελέχη του Bacteroides fragilis που σχετίζονται με καρκίνο παχέος εντέρου. Πρόκειται για ένα εύρημα που, σημειώνουν, μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη νέων βιοδεικτών για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.
Το Bacteroides fragilis είναι ένα συχνό βακτήριο του ανθρώπινου εντέρου. Έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον καρκίνο παχέος εντέρου, αλλά ταυτόχρονα απαντάται και σε υγιείς ανθρώπους. Αυτό το «παράδοξο» οδήγησε την ομάδα του Δρ. Flemming Damgaard να ψάξει βαθύτερα, σύμφωνα με τον Independent. Όχι μόνο στο ίδιο το βακτήριο, αλλά και στις γενετικές διαφορές μεταξύ στελεχών του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές, όπως αναφέρουν στο Communications Medicine, εντόπισαν για πρώτη φορά συγκεκριμένους βακτηριοφάγους (ιούς που μολύνουν βακτήρια) σε στελέχη του Bacteroides fragilis που σχετίζονται με καρκίνο παχέος εντέρου. Πρόκειται για ένα εύρημα που, σημειώνουν, μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη νέων βιοδεικτών για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.
Το Bacteroides fragilis είναι ένα συχνό βακτήριο του ανθρώπινου εντέρου. Έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον καρκίνο παχέος εντέρου, αλλά ταυτόχρονα απαντάται και σε υγιείς ανθρώπους. Αυτό το «παράδοξο» οδήγησε την ομάδα του Δρ. Flemming Damgaard να ψάξει βαθύτερα, σύμφωνα με τον Independent. Όχι μόνο στο ίδιο το βακτήριο, αλλά και στις γενετικές διαφορές μεταξύ στελεχών του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα