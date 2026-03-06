Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα; Τι τρώμε όταν δεν νιώθουμε καλά, σύμφωνα με τους ειδικούς
Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα; Τι τρώμε όταν δεν νιώθουμε καλά, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ποιες βιταμίνες και τροφές βοηθούν σε ιώσεις και γαστρεντερίτιδα; Οι ειδικοί εξηγούν τι μπορείτε να φάτε για ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερη ταλαιπωρία
Μπορεί να διανύουμε ημερολογιακά τις πρώτες ημέρες της άνοιξης, όμως οι αναπνευστικές λοιμώξεις καλά κρατούν ακόμη, με κρυολογήματα και ιώσεις να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους. Αν και τα φάρμακα έχουν το δικό τους ρόλο τους στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, η διατροφή φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της ανάρρωσης.
Οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε πολλά νόστιμα τρόφιμα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης του οργανισμού, σύμφωνα με τη διατροφολόγο της Cleveland Clinic, Kavitha Krishnan.
«Η κακή διατροφή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωση», είπε. «Αντίθετα, η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει το σώμα να αναρρώσει πιο γρήγορα και να καταπολεμήσει τη λοίμωξη».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε πολλά νόστιμα τρόφιμα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης του οργανισμού, σύμφωνα με τη διατροφολόγο της Cleveland Clinic, Kavitha Krishnan.
«Η κακή διατροφή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωση», είπε. «Αντίθετα, η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει το σώμα να αναρρώσει πιο γρήγορα και να καταπολεμήσει τη λοίμωξη».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα