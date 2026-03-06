Κλινικές μελέτες: 5 κινήσεις που θα «φέρουν» περισσότερες στην Ελλάδα

Ο ΣΦΕΕ προτείνει στην κυβέρνηση πέντε μέτρα για την προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα μέσω καλύτερης αξιοποίησης του συμψηφισμού του clawback