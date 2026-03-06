Κλινικές μελέτες: 5 κινήσεις που θα «φέρουν» περισσότερες στην Ελλάδα
Κλινικές μελέτες: 5 κινήσεις που θα «φέρουν» περισσότερες στην Ελλάδα

Ο ΣΦΕΕ προτείνει στην κυβέρνηση πέντε μέτρα για την προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα μέσω καλύτερης αξιοποίησης του συμψηφισμού του clawback

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Πέντε προτάσεις για την προσέλκυση κλινικών μελετών στη χώρα μας, μέσω του συμψηφισμού του clawback (αυτόματες επιστροφές των ποσών της υπέρβασης στη φαρμακευτική δαπάνη) διατυπώνουν εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών προς την κυβέρνηση.

Σε επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Επικρατείας και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, την οποία έχει στη διάθεσή του το ygeiamou, διατυπώνεται η ανησυχία για την απουσία ουσιαστικών κινήτρων που θα «φέρουν» κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.

Τα μέλη του ΣΦΕΕ τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα προσέλκυσης κλινικών μελετών μέσω του επενδυτικού clawback έχει ατονήσει, καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα. Για παράδειγμα, το 2021 συμψηφίστηκαν με το clawback 50 εκατ. ευρώ από κλινικές μελέτες, ενώ το 2024 μόλις 5 εκατ. ευρώ.

