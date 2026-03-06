Γιατί ο ύπνος «χαλάει» μετά τα 60 – Τι μπορούμε να κάνουμε
Έως και το 75% των ατόμων άνω των 65 ετών αναφέρει διαταραχές ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει και πότε χρειάζεται παρέμβαση
Ξαπλώνετε, αλλά δε σας παίρνει ο ύπνος. Μπορεί να αποκοιμηθείτε, αλλά να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας και να μείνετε ξάγρυπνοι για ώρες. Καθώς τα χρόνια περνούν, πολλοί διαπιστώνουν ότι ο ύπνος τους γίνεται πιο ελαφρύς, διακεκομμένος ή λιγότερο αναζωογονητικός. Σύμφωνα με την British Geriatrics Society, περίπου το 40% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζει τακτικά αϋπνία, ενώ έως και το 75% αναφέρει κάποια διαταραχή ύπνου. Ωστόσο, οι ειδικοί επιμένουν ότι η κακή ποιότητα ύπνου δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης.
«Ο ύπνος σας δεν χρειάζεται να αλλάξει στα 60 ή στα 70 σας», τονίζει ο καθηγητής Jason Ellis, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ύπνου στο Πανεπιστήμιο Northumbria. Όπως εξηγεί, σε αυτή τη φάση της ζωής αυξάνονται οι παράγοντες που καθιστούν τον οργανισμό πιο ευάλωτο στις διαταραχές – όμως η ευπάθεια δεν σημαίνει μοιραία επιδείνωση.
