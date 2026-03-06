Οι 10 πιο θανατηφόροι ιοί στον κόσμο που μεταδίδονται από ζώα – Η λύσσα στην κορυφή
Από τους αιμορραγικούς πυρετούς έως τη γρίπη των πτηνών, οι ζωονόσοι υπενθυμίζουν ότι ακόμη και σπάνια κρούσματα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες
Ορισμένοι ιοί εξαπλώνονται εύκολα, μολύνουν εκατομμύρια αλλά δεν είναι τόσο θανατηφόροι. Άλλοι εμφανίζονται σπανιότερα, αλλά όταν «χτυπήσουν» έχουν δυσανάλογα βαριές συνέπειες. Ένας πρακτικός τρόπος να αποτυπωθεί αυτή η διαφορά είναι ο δείκτης θνητότητας μεταξύ των κρουσμάτων (case fatality rate – CFR), δηλαδή το ποσοστό των μολυσμένων που πεθαίνουν από την ασθένεια.
Σε αυτή τη λογική βασίζεται σχετική κατάταξη του Visual Capitalist των 10 πιο θανατηφόρων ιών που προέρχονται από ζώα, με τη λύσσα να βρίσκεται στην κορυφή.
Λύσσα: Σχεδόν 100% θανατηφόρα, όταν εκδηλωθούν συμπτώματα
Η λύσσα εξακολουθεί να κοστίζει περίπου 59.000 ζωές ετησίως, κυρίως στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Μεταδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω του σάλιου μολυσμένων ζώων, ειδικά σκύλων. Ωστόσο, η λύσσα προλαμβάνεται.
